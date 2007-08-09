Гітлерівську міну, що виринула під Севастополем, підірвали у відкритому морі

У Чорному морі українські військові моряки успішно ліквідували виявлену вчора в акваторії Севастопольської бухти німецьку якірну міну.

Як передає кореспондент УНІАН, в другій половині дня близько 15-ї години міну спеціалістами Центру пошуково-рятувальних і аварійних робіт Військово-Морських Сил України було відтранспортовано за межі Севастопольської бухти у відкрите море. Близько 17.20 її успішно ліквідували.

Як повідомляв УНІАН, морську німецьку якірну гальвано-ударну міну (призначена для кораблів малої водотоннажності) було виявлено над водою вчора в акваторії Севастопольської бухти (практично у центрі міста, приблизно трьох метрів від причальної стіни госпіталя ЧФ РФ - УНІАН). Попередньо встановлено, що це міна часів Другої світової війни, її вага до 300 (за іншими даними - до 150 кг), тротиловий еквівалент - 40 кг. Міна становила реальну загрозу у випадку спрацювання її вибухового механізму.

З метою прийняття рішення щодо ліквідації цього вибухонебезпечного предмета було утворено штаб, до якого окрім представників УМНС у місті Севастополі, управління з питань надзвичайних ситуацій міської державної адміністрації, увійшли спеціалісти Севастопольського морського торгового порту, ВМС України, Севастопольської філії ДП „Держгідрографія” і ЧФ РФ.

Під час евакуації міни тимчасово було обмежено судноплавство в акваторії бухти.