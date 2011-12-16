На судні, що зазнає лиха біля Антарктиди, - двоє українців
Частина членів екіпажу висадилася на кригу
На російському риболовецькому судні «Спарта» (порт приписки Совєтська Гавань Хабаровського краю), що зазнає лиха біля берегів Антарктиди, перебувають двоє громадян України.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це офіційний представник МЗС Росії Олександр ЛУКАШЕВИЧ повідомив на брифінгу в Москві.
«За інформацією Посольства РФ у Новій Зеландії, 16 грудня о третій годині за місцевим часом надійшов сигнал лиха з російського судна «Спарта», яке вело лов у морі Росаа за дві тисячі миль на південний схід від Нової Зеландії. Воно потрапило в льодову пастку й дістало крен у 13 градусів», - сказав О.ЛУКАШЕВИЧ.
За його словами, наразі екіпаж із 32 осіб: 15 росіян, двоє українців і 15 індонезійців відкачують воду, що поступає всередину судна. Частина членів екіпажу висадилася на лід.
За словами О.ЛУКАШЕВИЧА, безпосередньої загрози життю для команди немає.
Він підкреслив, що координаційно-рятувальний центр Нової Зеландії встановлює зв'язок з іншими суднами, які знаходяться в тому районі, для надання допомоги «Спарті».