В Україну повертаються вертольотники з Африки

До України з Ліберії в рамках ротації повертається перша група українських миротворців.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства оборони України, у неділю, 18 грудня, о 12.00, на базі 28-ї окремої механізованої бригади 6-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних сил України, дислокованої на Одещині, відбудеться урочиста церемонія зустрічі першої групи військовослужбовців зі складу 56-го окремого вертолітного загону Збройних Сил України 15-ї ротації.

Представникам ЗМІ, які бажають висвітлити цей захід, за довідками та акредитацією можуть звертатися за телефонами Регіонального медіа-центру Міністерства оборони України (м. Одеса): (048) 77-98-245, (066) 355-12-66. Контактна особа – підполковник Сергій ДАНИЛЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 56-й окремий вертолітний загін ЗС України виконує завдання у складі Місії ООН у Ліберії з січня 2004 року.

Загальна чисельність загону – 275 військовослужбовців. На озброєнні загону перебувають 8 вертольотів Мі-8 та 3 вертольоти Мі-24. Серед основних завдань Місії ООН у Ліберії, що виконують українські авіатори, – перевезення персоналу Місії та високоповажних осіб, перевезення вантажів, медичне транспортування, евакуація поранених, польоти спостереження, повітряне супроводження переміщення військ.