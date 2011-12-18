Відкрився Центр допомоги колишнім в'язням

У п'ятницю в Полтаві офіційно відкрився Центр адаптації для безпритульних та осіб, що звільнилися з місць позбавлення волі.

Як повідомив УНІАН ініціатор створення центру і його директор, керівник добродійної організації «Світло надії» Роман ДРОЗД, установа розмістилася на площах колишнього медвитверезника поряд з відділенням Полтавського обласного наркологічного диспансеру.

«Якщо людина прийде до нас в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, спочатку відправиться в наркодиспансер, - зазначив Р.ДРОЗД. - Проспиться - працюватимемо з ним далі».

Центр адаптації фінансуватиметься з міського бюджету в рамках програми «Турбота».