У Житомирі наклала на себе руки 16-річна дівчина.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МНС України у Житомирській області.

За даними керівника відділу громадських зв’язків УМВС Алли ВАЩЕНКО, трагедія сталася 15 грудня. "Тіло дівчини, що повісилася, знайшли вже наступного дня - 16 грудня - біля річки Тетерів у Житомирі», - зазначила А.ВАЩЕНКО, додавши, що загибла - студентка одного з навчальних закладів Житомира.

"При огляді на тілі не виявлено ознак насильницької смерті, швидше за все, дівчина вчинила самогубство», - сказала А.ВАЩЕНКО.

За її словами, згідно з висновками проведеної судмедекспертизи, у порушенні кримінальної справи відмовлено, однак правоохоронці за цим фактом проводять перевірку.