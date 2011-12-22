П'ятьом українським підприємствам дозволили возити м'ясо до Росії

Скасовані обмеження на постачання продукції до Митного союзу п'яти українським підприємствам - ТОВ "ВО "Моліс", ТОВ "Компанія "Зевс ЛТД", ДП "М'ясокомбінат "Зоря", ТОВ "Білоцерківський молочний комбінат", ПАТ "Конотопм’ясо".

Як повідомила Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду (Россільгоспнагляд), таке рішення було ухвалене за підсумками переговорів представників уповноважених у галузі ветеринарії органів держав - членів Митного союзу і України.

Як зазначається в повідомленні Россільгоспнагляду, яке має в своєму розпорядженні УНІАН, рішення про скасування обмежень було пов'язане з усуненням недоліків, виявлених під час інспекції українських підприємств, проведеної в період з 6 по 17 червня 2011 р. російською і казахстанською сторонами, а також з обгрунтованістю гарантій про відповідність цих підприємств ветеринарно-санітарним вимогам і нормам Митного союзу.

Під час зустрічі сторони Митного союзу звернули увагу української сторони на необхідність прискорення розслідування за фактами порушення нормативно-правових актів Митного союзу підприємством ПАТ «Миронівська птахофабрика» і щодо виявлення під час інспекції на підприємстві ТОВ «Елітекс» китайської свинини.

Крім того, сторони вирішили розглянути можливість скасування тимчасових обмежень на постачання на територію Митного союзу товарів з інших проінспектованих у 2011 році українських підприємств, після надання українською стороною матеріалів щодо усунення порушень, виявлених к результаті інспекції або з урахуванням результатів їх чергової спільної інспекції.

Учасники переговорів домовилися розглянути можливість застосування єдиного підходу в оцінюванні й атестації підприємств третіх країн, що поставляють свою продукцію на територію Митного союзу і України, а також єдиного підходу при введенні обмежень на постачання до Митного союзу і України товарів, вироблених із порушенням ветеринарно-санітарних вимог і норм держав сторін.