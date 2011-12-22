У Криму оголосили штормове попередження

Кримське управління МНС оголосило штормове попередження у регіоні на п`ятницю і суботу, 23 і 24 грудня, через прогнозоване погіршення погодних умов.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління МНС у Криму.

На півострові очікуються дощ, що переходитиме у сніг, ожеледь, посилення північно-східного вітру швидкістю до 20 метрів за секунду.

«Можуть виникнути складнощі у роботі транспорту, при проведенні аварійно-відновлювальних і висотних робіт. Обмерзання і поривчастий вітер можуть спричинити пошкодження або обрив ЛЕП і ліній зв`язку, обвалення слабо укріплених рекламних конструкцій і новорічних ялинок, порушення у роботі систем ЖКГ», - попередили у МНС.

Рятувальники радять жителям Криму і туристам не ходити в гори і не виїжджати на рибалку і полювання.

МНС просить власників автомобілів за можливості утриматися від поїздок за межі населених пунктів під час ожеледі і в умовах обмеженої видимості.