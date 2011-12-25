В Олевську перейменували всі радянські назви вулиць

У місті Олевську на Житомирщині перейменували вулиці, що носили прізвища радянських вождів, назвавши їх на честь видатних постатей українського націоналістичного та патріотичного руху.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Олевскій міськраді, таке рішення прийняли депутати на черговій сесії.

«Сесія поставила крапку у питанні: виконувати чи не виконувати видані ще Віктором ЮЩЕНКОМ укази щодо винуватців жертв голодоморів та політичних репресій в Україні. Хоча провладними депутатами чинився спротив такому рішенню», - зазначається в повідомленні.

«Відтепер в Олевську не буде вулиць та однойменних провулків імені Павла Постишева, Станіслава Косіора , Григорія Петровського, Михайла Калініна , Григорія Котовського. Натомість, після перейменування постали нові, українські назви вулиць: Олени Теліги, Олега Ольжича, Гетьмана Виговського, Олексія Опанасюка, Героїв Крут, 20-річчя Незалежності України, Юрка Тютюнника»,- наголосили в прес-службі міськради.