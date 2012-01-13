Оцінки з фізкультури у школі скасують

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту планує скасувати оцінювання навчальних досягнень з фізичної культури у загальноосвітніх школах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міністерства, це буде передбачено новими навчальними програмами, які поетапно запроваджуватимуться з 1 вересня 2012 року.

В Міносвіти нагадують, що постановою Кабінету міністрів від 20 квітня 2011 р. № 462 затверджено Державний стандарт початкової загальної освіти. Відповідно до нього розроблено навчальні програми для 1-4 класів, у тому числі з фізичної культури.

Наразі розроблено Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти. Відповідно до нього планується розроблення нових навчальних програм для 5-11 класів, в тому числі з фізичної культури.

Також у відомстві зауважують, що у період з 1 вересня до 1 жовтня кожного навчального року з метою адаптації учнів до навантажень на уроках фізичної культури прийом навчальних нормативів не здійснюється, а заняття мають рекреаційно-оздоровчий характер з помірними навантаженнями.

«Зазначені нововведення призвели до змін у процес планування та проведення занять з фізичної культури. Фізична культура стала більше відповідати особистим запитам учнів, водночас підвищуючи питання мотивації до всієї фізкультурно-спортивної діяльності учнів, у тому числі у позаурочний час», - вважають у Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України.