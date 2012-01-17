Губернатор попросив чорнобильців не гарячкувати

У Луганську близько 100 чорнобильців написали і передали лист губернатору Володимиру ПРИСТЮКУ з приводу несправедливо нарахованих пенсій.

Як передає кореспондент УНІАН, люди зібралися вчора в сквері біля будівлі облдержадміністрації, вони не принесли з собою жодних плакатів, гучномовців чи прапорів.

«Вже багато хто розійшовся, тому що холодно, а взагалі було 150 чоловік. Тут і чорнобильці, і їхні вдови з Луганська, Лисичанська, Новоайдарського району. Обрали ініціативну групу, яка в будівлі Пенсійного фонду, що розташована неподалік, написала лист губернаторові від руки. Потім ми плануємо його надрукувати і виправити», - повідомив учасник ліквідації аварії на ЧАЕС, інвалід 2-ї групи, член обласного відділення організації «Союз Чорнобиль України» Сергій ДЕМЕНТЬЄВ.

За його словами, після набуття чинності постанови уряду про нові правила нарахування чорнобильських пенсій з 1 січня 2012 року суми виплат для деяких ліквідаторів зменшилися.

Також С.ДЕМЕНТЬЄВ наголосив, що чорнобильці зібралися за своєю ініціативою, оскільки обласна організація «Союз Чорнобиль України» централізовано протестувати поки що не збирається.

«Ми виступаємо за те, щоб у чорнобильців однієї групи інвалідності пенсії були однакові. Про це саме й говорив прем'єр Микола АЗАРОВ. Але зараз, після змін, розрив у виплатах в одній й тій самій групі чорнобильців вийшов від 1,8 тис. грн. до 8 тис. грн. Хіба це справедливо? Людей також обурює, що однакові категорії громадян так несправедливо розділили», - заявив С.ДЕМЕНТЬЄВ.

Він відзначив, що в листі до губернатора області В.ПРИСТЮКА чорнобильці виклали суть своїх вимог і попросили про підтримку.

«Ми хотіли б, щоб губернатор доніс наше звернення до М.АЗАРОВА. Подивимося, яка буде реакція. А потім ухвалюватимемо рішення про інші дії. Губернатор нас прийняв, прочитав звернення, підтримав, сказав, що 18 січня у нього буде зустріч з віце-прем'єр-міністром Сергієм ТІГІПКОМ і зараз вирішується питання про зустріч з прем'єром», - сказав С.ДЕМЕНТЬЄВ.

Інші чорнобильці заявили, що готові перекривати автомобільні дороги або блокувати роботу обладміністрації з метою відновити свої права. Проте С.ДЕМЕНТЬЄВ відзначив, що губернатор просив людей утриматися від радикальних дій і вирішити все мирним шляхом.

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада 2011 року в Луганську представники обласної організації «Союз Чорнобиль України» провели мітинг на захист своїх прав і встановили біля будівлі облдержадміністрації намет, в якому вдень перебувало до 25 чоловік, а вночі чергували дві людини. Вони вимагали виплатити їм законні пенсії в повному обсягу згідно із рішенням судів.

28 грудня чорнобильці ухвалили рішення припинити акцію протесту і згорнули намет, встановлений у сквері навпроти будівлі облдержадміністрації.