Азаров розраховує за допомогою США збільшити видобуток газу

Україна та Сполучені Штати Америки зацікавлені розвивати співробітництво в енергетичній сфері, зокрема в сфері газовидобування та ядерної енергетики.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це йшлося на зустрічі прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА зі спеціальним посланником Державного секретаря США з питань енергетичних питань в Євразії Річардом МОРНІНГСТАРОМ.

Під час зустрічі сторони відзначили, що обидві країни мають великий потенціал розвивати співробітництво в багатьох напрямках. М.АЗАРОВ зазначив, що Україна має намір значно збільшити обсяги газу власного видобутку. «Ми були б вдячні, що американські інвестори співпрацюватимуть з нами в розробці та освоєнні родовищ», - зазначив він.

«Ми високо цінуємо наше співробітництво, особливо у сфері енергетики», - зазначив глава українського уряду.

При цьому він назвав перспективним розвиток співробітництва між Україною та США в сфері ядерної енергетики. Прем’єр-міністр подякував Уряду США за внесок в сумі 123 млн. доларів на чорнобильські проекти, зокрема, для перетворення об`єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему.

У свою чергу Р.МОРНІНГСТАР підкреслив, що США завжди приділяє особливу увагу Україні і готові співпрацювати в багатьох напрямках. «Ми вважаємо Україну важливою країною-партнером», - підкреслив Р.МОРНІНГСТАР.