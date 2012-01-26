Пожежу в Спасо-Преображенському соборі знову роздмухав сильний вітер

Через пориви вітру в Спасо-Преображенському соборі, купол якого обрушився сьогодні вранці внаслідок вогню, відновилася сильна пожежа, повідомили УНІАН в прес-службі Управління МНС в Одеській області.

Осередок вогню всередині собору знову посилився, зазначили в МНС, «оскільки в результаті першого спалаху будівля залишилася без даху. Пожежею охоплена площа близько 400 кв. метрів. Поширенню вогню також сприяє конструктивна особливість собору - дерев`яна обрешітка і поліетиленова плівка, завезена будівельниками, які виконують реставраційні роботи».

На місці події продовжують працювати 9 пожежно-рятувальних підрозділів Болградського, Ізмаїльського і Ренійського районних підрозділів МНС, а також допоміжна техніка міськводоканалу і РЕС.

Ікони і предмети церковного начиння, які можна було винести з собору, врятували військовослужбовці дислокованої у Болграді 12-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗС України, очолюваної полковником Олексієм ДЖОЛОСОМ.

Діями пожежників керує начальник облМНС Володимир БОДЕЛАН, який прибув на місце події .

На думку місцевих жителів, пожежа могла спалахнути через опалювальний електроприлад, залишений будівельниками.