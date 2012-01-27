У Київській області - перебої з постачаннями пального на АЗС

Перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ доручив забезпечити регіони додатковим фінансово-матеріальним ресурсом на період очікуваного різкого зниження температурного режиму в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне доручення А.КЛЮЄВ зробив під час селекторної наради з регіонами, присвяченій роботі виконавчих органів влади в умовах аномальних холодів.

Зокрема, він доручив Держрезерву забезпечити виділення додаткових обсягів паливно-мастильних матеріалів для регіонів.

Це доручення було віддане після відповідного звернення голови Київської облдержадміністрації Анатолія ПРИСЯЖНЮКА, який повідомив, що вже сьогодні на АЗС в області спостерігаються перебої з постачаннями пального.

Крім того, А.КЛЮЄВ доручив Мінфіну виділити «Укравтодору», в разі потреби, додаткове фінансування на закупівлю ПММ і посипального матеріалу облавтодорам, які проводять роботи з розчищення автомобільних доріг від сніжних заносів.