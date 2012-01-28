За добу у Києві продають п’ять-шість вантажівок нелегальної горілки

Найдешевша горілка в Києві коштує 12 грн за пляшку при купівлі ящика. Це більш ніж удвічі менше встановленої Кабміном мінімальної ціни. І купити її вільно можна прямо в центрі столиці.

У центрі Києва абсолютно відкрито продають нелегальну горілку. Цього тижня кореспондент ZN.UAвирушив на один із найбільших у Києві оптово-роздрібних ринків горілки поблизу Залізничного вокзалу і ставив численним продавцям одне просте запитання: «Почім у вас найдешевша горілка?»

У результаті за рахунок редакції було придбано доказ — ящик горілки «Справжня» ціною 12 гривень за одну пляшку. Усі пляшки — зі справжньою на вигляд акцизною маркою. «Справжню» по 12 гривень, за умови, що купуєш не менше ящика, пропонують понад 20 точок продажу. І від купівлі у звичайному магазині аналогічна операція на оптовому відрізняється двома особливостями: відсутністю у продавців первинних накладних на товар і ціною. 12 гривень за пляшку — це більш ніж удвічі нижче встановленої Кабміном України мінімальної роздрібної вартості пляшки легальної горілки — 26,1 гривні!

Оскільки виробництво акцизних марок, як і раніше, перебуває в руках не держави, а скандально відомої комерційної структури «ЄДАПС», безконтрольне розповсюдження справжніх акцизних марок не дивує — це один із різновидів кримінального бізнесу відповідальних чиновників.

На очах кореспондента ящики «Справж­ньої» розліталися, як гарячі пиріжки, — торговці стверджують, що тільки цей ринок за добу без проблем реалізовує п’ять-шість вантажних хур нелегальної горілки. У центрі столиці України. Відкрито. Анітрохи не ховаючись від уваги право­охоронних органів.