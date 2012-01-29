У фестивалі духовних співів беруть участь 82 хори й ансамблі

У Дніпропетровську з 26 січня триває XІХ Всеукраїнський фестиваль духовних співів «Від Різдва до Різдва».

Про це УНІАН повідомили в Управлінні культури та мистецтв Дніпропетровської міської ради.

У фестивалі беруть участь 82 церковних та світських хорових православних колективів, вокальних ансамблів з України та Білорусі. З 27 іногородніх творчих колективів 9 приїхали на захід до Дніпропетровська вперше.

На концертах фестивалю виступляють 1,8 тис. учасників, майже половина з них – діти.

У рамках фестивалю проходить виставка-ярмарок копій чудотворних ікон і виробів священнослужителів і послушників православних монастирів та храмів.