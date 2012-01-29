У фестивалі духовних співів беруть участь 82 хори й ансамблі
04:12, 29 січня 2012Суспільство
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Повідомлення з Дніпропетровська
У Дніпропетровську з 26 січня триває XІХ Всеукраїнський фестиваль духовних співів «Від Різдва до Різдва».
Про це УНІАН повідомили в Управлінні культури та мистецтв Дніпропетровської міської ради.
У фестивалі беруть участь 82 церковних та світських хорових православних колективів, вокальних ансамблів з України та Білорусі. З 27 іногородніх творчих колективів 9 приїхали на захід до Дніпропетровська вперше.
На концертах фестивалю виступляють 1,8 тис. учасників, майже половина з них – діти.
У рамках фестивалю проходить виставка-ярмарок копій чудотворних ікон і виробів священнослужителів і послушників православних монастирів та храмів.
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