На Сумщині зійшли з рейок 27 вагонів

Поблизу с. Скрягівка Тростянецького району Сумської області стався схід з рейок 27 вагонів вантажного потягу, в яких транспортувалися будівельні матеріали, продовольчі товари та мінеральні добрива.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, аварія сталася вчора, 28 січня, о 18.55 на перегоні Скрягівка-Боромля Південної залізниці.

Всього у складі потягу було 43 вагони. Деякі вагони лягли на бік та перекинулися, довжина пошкодженої колії уточнюється. Жертв та постраждалих немає.

Рух залізничного транспорту організовано за резервною схемою через станції Бахмач (Чернігівська область) та Ромодан (Полтавська область).

До відновлення колії, встановлення вагонів на рейки та їх подальшого транспортування залучено 3 відновлювальні потяги Сумської дирекції залізничних перевезень Південної залізниці, підрозділи 2-го спеціального регіонального центру швидкого реагування (м. Ромни), оперативно-рятувальної служби Тростянецького району, лінійного відділу міліції станції Суми.

Причина сходження потяга з рейок встановлюється.

На місці події створено оперативний штаб з ліквідації наслідків аварії, працює оперативна група Територіального управління МНС в Сумській області.