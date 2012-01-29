У Тернополі близько сотні людей виклали своїми тілами слово «Крути»

У Тернополі на Театральному майдані близько 100 людей виклали своїми тілами слово «Крути».

Як передає кореспондент УНІАН, за словами учасників заходу, вони вирішили нагадати, що молодь пам’ятає про подвиг студентів, які загинули у 1919 році, захищаючи рідну державу. Також у такий спосіб молоді люди хотіли акцентувати увагу жителів міста на святі, яке сьогодні відзначається.

Чимало учасників флеш-мобу прийшли з червоно-чорними стрічками на рукавах. На майдані вони, взявшись за руки, утворювали літери, з яких можна було прочитати слово «Крути».

Здебільшого участь в акції взяли представнки молодіжних націонал-патріотичних організацій. На майдані до їхнього заходу долучилися і пересічні перехожі.

Окрім цієї акції сьогодні в Тернополі в приміщенні організації «Пласт» відбудеться «Вечір Героїв Крут», під час якого заплановані перегляд документального фільму, а також музично-поетична програма.