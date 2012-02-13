Луганська міліція шукає лже-прокурора

Міліція Луганської області розшукує лже-прокурора, чоловіка близько 40 років, який виманив у підсудного 3,3 тис. доларів США.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю ГУМВС у Луганській області, чоловік, який відрекомендувався співробітником прокуратури, пообіцяв закрити кримінальну справу проти 27-річного обвинувачуваного в сутенерстві.

Як з`ясувалося, лже-прокурора обвинуваченому представив його знайомий. Молодий чоловік заплатив 3,3 тис. доларів, але звинувачення з нього знято не було.

Проти лже-прокурора і його знайомого порушено кримінальну справу за ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство), а 27-річному сутенерові суд виніс обвинувальний вирок.