Суд залишив під вартою звинувачених у вибуху газу

Суд залишив під вартою посадових осіб ВАТ «Дніпрогаз», звинувачених у порушенні правил безпеки при виконанні робіт підвищеної небезпеки і службовій недбалості, що призвело 13 жовтня 2007 р. до вибуху побутового газу у житловому багатоповерховому будинку № 127 по вулиці Мандриківській у Дніпропетровську і загибелі 23 осіб.

Як повідомили УНІАН у Заводському районному суді Запоріжжя, відповідне рішення суд виніс сьогодні на першому засіданні.

Справу керівників ВАТ «Дніпрогаз» Верховний суд України направив до Заводського райсуду Запоріжжя, зазначили в установі.

«Адвокати підсудних клопотали про зміну запобіжного заходу для своїх підзахисних (обвинувачені у справі – екс-керівник ВАТ«Дніпрогаз », його перший заступник, головний інженер і майстер підприємства – були заарештовані у жовтні 2011 року за рішенням Жовтневого райсуду Дніпропетровська – УНІАН), однак суд залишив запобіжний захід без змін», – йдеться у повідомленні.

Також суд ухвалив рішення про проведення наступних судових засідань у Дніпропетровську, задовольнивши клопотання представників постраждалих, які мотивували необхідність такої зміни місця судових засідань неможливістю більшості з 460 постраждалих приїжджати до Запоріжжя через матеріальні проблеми і брак часу.

«Суд ухвалив рішення про проведення виїзних засідань Заводського районного суду Запоріжжя у Дніпропетровську», – повідомили у суді, зазначивши, що наступне судове засіданні відбудеться 14 березня.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня 2007 року в Дніпропетровську у житловому багатоповерховому будинку № 127 по вулиці Мандриківській стався вибух побутового газу, внаслідок чого загинули 23 особи.

Прокуратура Дніпропетровської області кваліфікувала дії посадових осіб газопостачального підприємства ВАТ «Дніпрогаз» за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.272 Кримінального кодексу України - «Порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей або важкі наслідки».

У жовтні 2011 року Жовтневий районний суд Дніпропетровська заарештував колишнього гендиректора ВАТ «Дніпрогаз», його першого заступника, головного інженера і майстра підприємства.