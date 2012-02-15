У Москві затримали ватажка кримської банди: шукали понад 10 років

Співробітники поліції затримали в Москві Віталія ПИРХА, який у середині 1990-х років очолював одну з крупних банд Криму і перебував у міжнародному розшуку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє видання «Московские новости».

В.ПИРХ створив і очолив організовану злочинну групу, яка налічувала 30 осіб, у кримському місті Армянську. Банда займалася рекетом і залякуванням бізнесменів.

В.ПИРХА оголосили у розшук за численні тяжкі злочини. Його розшукували понад десять років.

В.ПИРХ був затриманий учора, 14 лютого, на проспекті Миру в Москві. Оперативники накинулися на нього, не давши можливості чинити опір.

Зброї у затриманого не було, однак було вилучено підроблене посвідчення водія з вигаданим ім`ям.

МВС Росії повідомило українських правоохоронців про затримання злочинця.

В.ПИРХ буде утримуватися під вартою до екстрадиції в Україну, яка займе 1,5-2 місяці, зазначає видання.