Українських моряків визволили з крижаного полону на Дунаї

Українській самохідній баржі «Кам’янець-Подільський», що потрапила у крижаний полон на річці Дунай поблизу сербського міста Смедерево з 10 членами екіпажу на борту, надано допомогу – прохід судна до порту розблоковано і передбачається вже сьогодні підключити його до берегових комунікацій.

Про це УНІАН повідомив речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

«За інформацією капітана, ситуація на судні задовільна, скарг на стан здоров’я в екіпажу немає», - сказав речник.

Як повідомляв УНІАН, 13 лютого сербська газета "Політика" написала, що на річці Дунай в районі сербського міста Смедерево, за 50 кілометрів від Белграда, в кризі застрягли самохідна баржа "Кам`янець-Подільський" з українським екіпажем і дві сербські баржі з буксиром, в крижаному полоні опинилися 13 моряків.

За даними газети, на баржі "Кам`янець-Подільський" 10 українських матросів, а на буксирі сербської баржі блокованими опинилися двоє людей. Обом екіпажам не вистачає продовольства і води, які можуть доставити тільки за допомогою вертольота.