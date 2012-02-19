Водій ховав під сидінням 12 кілограмів макової соломки
Помітно нервував
На Житомирщині затримано чоловіка, який перевозив 12 кг макової соломки.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ в Житомирській області.
43-річного житомирянина міліція затримала вчора, 17 лютого, в одному з сіл Новоград-Волинського району.
Як розповів співробітник прес-служби УДАІ Микола ЯЦКЕВИЧ, під час проведення рейду міліція зупинила мікроавтобус «Пежо». Водій помітно нервував у присутності правоохоронців.
Під час перевірки документів та огляду автомобіля у схованці під сидінням в салоні автомобіля правоохоронці знайшли у мішку макову соломку. Водій намагався викинути її, але зробити це йому не вдалося.
Пізніше водій зізнався міліції, що придбав наркотики для збуту.
Наразі затриманого доставлено до Новоград-Волинського міськвідділу міліції. За цим фактом правоохоронцями проводиться перевірка.