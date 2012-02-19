Згоріла церква ікони Святої Марії Богородиці

На Житомирщині

У с. Вишевичі Радомишльського району Житомирської області згорів храм Української православної церкви Московського патріархату ікони Святої Марії Богородиці. Як повідомляє прес-служба МНС України, вогонь повністю знищив храм. Жертв та постраждалих немає. Пожежу ліквідовано пожежно-рятувальними підрозділами МНС. Причина пожежі встановлюється. На місці події працювала оперативна група Територіального управління МНС в Житомирській області.

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