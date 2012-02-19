Невідомі з обрізом пограбували ювелірний магазин у Запоріжжі

Сьогодні, близько 11-ї години, в Запоріжжі скоєно розбійний напад на ювелірний магазин «Вікторія Голд».

Як повідомили УНІАН у керівництві Запорізького головного управління міліції, «сьогодні, близько 11-ї, надійшло повідомлення про те, що двоє невідомих, озброєні обрізом, увірвалися до ювелірного магазину «Вікторія Голд» в Орджонікідзевському районі Запоріжжя і, розбивши дві вітрини, викрали ювелірні вироби на не встановлену на даний момент суму».

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, вирішується питання про порушення кримінальної справи за статтею 187 Кримінального кодексу України – розбій.