ЗМІ: У міліції пропонують посаду борця з хакерами за 1400 грн на місяць

ГУ МВС у Києві оголосило конкурс на заміщення вакантної посади начальника управління боротьби з кіберзлочинністю.

У Києві створюється управління боротьби з кіберзлочинністю для попередження та протидії злочинам і правопорушенням у сфері ІТ, а також протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних від таких злочинів. Базовий оклад на зазначену посаду становить 1400-1500 грн, повідомляє ТСН.

Щоправда, в міліції також вказують, що на борця з хакерами чекають і надбавки: за виконання особливо важливих завдань (+50% окладу), за вислугу років, за оперативно-розшукову, розвідувальну чи контррозвідувальну діяльність та інформаційно-аналітичне забезпечення органів державної влади і оперативно-службову діяльність (+50% окладу); за службу в умовах режимних обмежень (+15%); щомісячне преміювання.

Цікаво, що середня зарплата у Києві, згідно з даними Держкомстату – 4168 грн. Не виключено, що шукати борця з кіберзлочинністю в МВС вирішили після того, як офіційні сайти міністерства впали під натиском бажаючих помститися за вимкнення EX.UA.