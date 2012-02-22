Глава «Нафтогазвидобування» міг зімітувати своє викрадення. Про це повідомляє газета "Сегодня" з посиланням на джерела в МВС. Як неофіційно розповіли виданню, у слідства кілька версій: самовикрадення (хтось міг мати види на бізнес Семінського), викрадення з метою викупу і з метою вбивства.

Крім того, у справи є дивацтва. За словами джерела, її кілька разів перекваліфікували: «4 лютого дружина Семінського заявила про його зникнення.

5 лютого міліція Подільського району порушила справу за статтею «Умисне вбивство». 6 лютого прокуратура району завела справу за статтею «Незаконне позбавлення волі, вчинене з корисливих мотивів», припинивши справу з вбивства. А ще через день справа з району передали до слідчого управління главку міліції. І 8 лютого прокуратура Києва скасувала постанову прокурора району, а справу перекваліфікували знову в «убивство».

При цьому мертвим Семінського ніхто не бачив. Але як зазначає видання, перекваліфікація справи тепер дає можливість активніше використовувати прослуховування, зовнішнє спостереження, перевірку кореспонденції, в тому числі і електронної. Під час обшуку в кабінеті Семінського знайшли мочалку, бритву і зубну пасту.

У МВС офіційно нічого не коментують. «Будь-яка інформація у цій справі може бути використана злочинцями», - сказав начальник головного слідчого управління МВС Василь Фаринник. Водночас він упевнений, що справу швидко розкриють: «Мені це підказує не тільки інтуїція».