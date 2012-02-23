Мати обвинувачених у вибуху в храмі заявляє, що суд не хоче встановити істину

Мати братів Сергія ДЬОМІНА і Антона ХАРИТОНОВА, які обвинувачуються у вибуху православного храму в Запоріжжі, заявляє, що суд не хоче встановити істину у справі, відмовляючись допитати одного з ключових свідків.

Про це мати підсудних молодих людей Ольга ДЬОМІНА заявила сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

"14 лютого на судовому засіданні мала бути допитана одна зі свідків з боку звинувачення, показання якої лягли в основу обвинувального висновку. (Ця людина страждає на психічне захворювання і перебуває на обліку в психоневрологічному диспансері). Після того, як вона сказала, що ті показання, які вона дала на допиті слідчим, не відповідають дійсності, що вони давалися не усвідомлено, і що питання містили вже готові відповіді, суддя у присутності відвідувачів процесу став з'ясовувати її діагноз, які ліки приймає, і в результаті ухвалив рішення не допитувати свідка у суді", - сказала О.ДЬОМІНА.

Вона висловила упевненість, що "тут на сто відсотків видно, що справа побудована на підтасованих показаннях, і зараз суд робить так, щоб показання цього свідка не бралися до уваги".

За словами О.ДЬОМІНОЇ, про те, що суд «зайняв позицію сторони звинувачення», говорить і той факт, що експерт-вибухотехнік, раніше у своєму висновку вказав на неможливість виготовити вибуховий пристрій людиною, яка не має у цьому навиків, на основі одних лише інструкцій, в суді чомусь заявив, що вибуховий пристрій, що вибухнув в храмі, могла зібрати "будь-яка людина з середнім рівнем знань". "Створюється враження, що в суді відбувається згладжування кутів, недоліків слідства, підтасовування матеріалів, щоб засудити невинних", - відзначила О.ДЬОМІНА.

Водночас мати підсудних висловила сподівання на те, що під час судового засідання 28 лютого вдасться допитати київського експерта, який проводив дізнання С.ДЬОМІНА і А.ХАРИТОНОВА із застосуванням "детектора брехня", оскільки цей свідок не з’являвся на виклики на процес, і суд ухвалив рішення про його примусову доставку.

Довідка УНІАН. 28 липня 2010 року у Свято-Покровському храмі УПЦ МП у Запоріжжі пролунав вибух, в результаті якого постраждало 9 осіб, 1 з яких - 80-річна черниця від одержаних поранень померла у лікарні.

За фактом вибуху і загибелі людини слідчим управлінням ГУ МВС у Запорізькій області було порушено кримінальну справу за ст. 115 ч. 2, ст. 15 ч. 2, ст. 178, ст. 194 ч. 2; ст. 263 ч. 1 Кримінального кодексу України - "Замах на умисне вбивство", "Пошкодження релігійних споруд", "Умисне знищення або пошкодження майна шляхом вибуху", "Незаконне поводження зі зброєю і вибуховими речовинами".

За підозрою у скоєнні даного злочину правоохоронні органи затримали трьох осіб, серед яких - двоє паламарів храму.