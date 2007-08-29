1 вересня в Ялті відкриється перша в Україні «Школа майбутнього»

У День знань - 1 вересня - перша в Україні «Школа майбутнього», створена на базі однієї зі шкіл Ялти (Крим), буде готова почати навчальний рік.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Ялтинського міськвиконкому, вже практично завершені роботи першого етапу створення «Школи майбутнього», там вмонтовують інтерактивні дошки і встановлюють антисколіозні парти, впорядковують довколишню територію. Вже пройшла репетиція урочистого відкриття. «1 вересня «Школа майбутнього» буде повністю готова почати навчальний рік», - повідомила начальник міського відділу освіти Олена ПАВЛЕНКО.

Від рядової загальноосвітньої школи «Школа майбутнього» після першого етапу створення відрізнятиметься широким використанням сучасного мультимедійного устаткування. Так, з 1 вересня в навчальному закладі запрацюють 2 стаціонарних комп`ютерних і 3 мобільних класи. «У всіх аудиторіях встановлені маркерні та інтерактивні дошки – такі комп`ютерні монітори, завдяки яким вчителі зможуть закріплювати знання, що викладаються, демонстрацією візуальних зображень», - зазначають в міськвиконкомі. У школі з`явився власний телецентр і друкарня. Вхід до будівлі здійснюватиметься за магнітними картками, які фіксують час приходу і відходу школяра. МініАТС дозволить з холу школи зв`язатися з будь-якою аудиторією.

Зміни торкнулися і навчального процесу, відзначають ялтинські власті. Викладання англійської мови і комп`ютерної грамотності починається тепер з першого класу, поглиблене вивчення двох мов – з п`ятого. В останніх класах школярі самостійно визначатимуть профіль навчання, а проводити уроки для них будуть і викладачі вищих навчальних закладів. Міські власті знайшли кошти на збільшення загальної чисельності штату школи на 35 чоловік, зокрема, запроваджено ставки для ведення безкоштовних кружків у позанавчальний час.

Попереду, за словами О.ПАВЛЕНКО, другий етап створення «Школи майбутнього», на який буде потрібно близько 20 млн. грн. «Разом з продовженням удосконалень в самій школі він припускає реконструкцію довколишнього дитячого саду в сучасну початкову школу», - відзначають власті Ялти.

Паралельно зі створенням «Школи майбутнього» в рамках міської програми у сфері освіти в Ялті пройшов капітальний ремонт ще двох найбільших у місті-курорті шкіл. «Подібних масштабних будівельних робіт і в такі короткі терміни в навчальних закладах Ялти не проводилося навіть під час Радянського Союзу», - говорить начальник міського відділу освіти.

Середня загальноосвітня школа №2 стала першим в Україні навчальним закладом, в якому почалося практичне здійснення державної програми «Школа майбутнього». У 2006 році в Ялті з ініціативою включити місцеву школу в держпрограму виступив прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ.

Цього року після завершення навчального року в школі почався перший етап створення «Школи майбутнього». На нього із коштів державного бюджету було виділено 10 млн. грн. За три місяці в школі провели капітальний ремонт будівлі, купили меблі, технічне устаткування. На комп`ютерне і мультимедійне устаткування було витрачено понад два млн. грн.