Судовий експерт жила на хабарі

У Черкасах правоохоронці затримали судового експерта Черкаського відділення Київського науково-дослідного інституту судової експертизи, яка за хабарі надавала громадянам потрібні висновки.

Як повідомили кореспондента УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю УМВС в Черкаській області, працівники Управління Державної служби боротьби з економічними злочинами встановили, що 53-річна судексперт систематично, протягом тривалого часу вимагала від юридичних осіб і громадян хабарі за сприяння у прискоренні та належному проведенні експертиз, призначених судовими інстанціями. За хабарі вона обіцяла видавати позитивні експертні висновки. Всі, хто погоджувалися на її вимоги, отримували переваги під час розглядів справ у судах.

Отримавши дозвіл Апеляційного суду Черкаської області на проведення спеціальних заходів, правоохоронці розробили відповідні схеми та комбінації для документування протиправної діяльності експерта. Як встановили працівники міліції, підозрювана вимагала та отримала від місцевого мешканця 500 доларів США хабара за повернення матеріалів експертизи до суду без розгляду. Через деякий час, використовуючи надані їй повноваження та з метою одержання неправомірної вигоди, експерт вимагала від мешканця Черкаської області 1 тис. доларів США за прискорене проведення судової експертизи.

Отримавши достатню кількість доказів протиправної діяльності зловмисниці, працівники управління ДСБЕЗ затримали жінку в одному з кафе Черкас, саме тоді, коли експерт перераховувала кошти, які отримала.

Слідчим відділом прокуратури Черкаської області стосовно затриманої порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 (Підкуп особи, яка надає публічні послуги) Кримінального кодексу України, що передбачає покарання у вигляді штрафу від 12 тис. до 18 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Працівники ДСБЕЗ проводять заходи зі встановлення та документування додаткових фактів протиправної діяльності хабарниці.