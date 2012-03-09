Прогноз погоди на 10 березня

Завтра, 10 березня, в Україні очікується суха погода і незначне підвищення температури повітря.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, місцями невеликий дощ буде лише вдень у Волинській та Рівненській областях. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, у західній частині - південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16° морозу, на півночі Лівобережжя місцями 17-22°, у південній частині 5-10° морозу, на Південному узбережжі Криму 0-3° морозу; вдень від 4° морозу до 1° тепла, на півдні Одещини до 5° тепла, у східній частині 2-7° морозу; у західній частині вночі 2-7° морозу, вдень 2-7° тепла.

У Києві та Київській області без опадів, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 11-16° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла; у Києві вночі 12-14° морозу, вдень близько 0°.