Міністр курортів Криму оцінив курортний сезон, як вдалий

Станом на 31 серпня, кількість тих, хто відпочив у Криму цього року (розрахована за методикою Національної академії природоохоронного і курортного будівництва), становить 4 млн. 919,3 тис. чоловік, що на 11,8% вище за рівень минулого року (2006 рік – 4 млн. 398,8 тис. чіл.).

Про це йдеться в оперативних даних Міністерства курортів і туризму Криму, які має в своєму розпорядженні УНІАН.

За даними виконкомів і райдержадміністрацій курортних регіонів, організовано в здравницях Криму відпочили 1 млн. 030,4 тис. чоловік, що на 15,8% більше, ніж за аналогічний період 2006 року (889,8 тис. чоловік). За станом на сьогоднішній день, в Криму працює 529 здравниць (у 2006 році - 488 здравниць), коефіцієнт заповнюваної працюючих здравниць - 72,3% (2006 рік - 63,1%).

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в Сімферополі на нараді, проведеній під керівництвом глави Кабінету Міністрів України Віктора ЯНУКОВИЧА, міністр курортів АРК Володимир САВЕЛЬЄВ оцінив нинішній курортний сезон, як вдалий. Він відзначив, що в поточному році на відпочинок до Криму приїхало достатньо як українських курортників, так і курортників з Росії та інших країн СНД.