Їздити поїздом до Криму - наражатися на небезпеку

Прокуратура Криму заявила про «реальну загрозу безпеці» пасажирів поїздів, що склалася на залізниці в автономії.

За повідомленням прес-служби кримської прокуратури, правоохоронці розпочали перевірку стану автодоріг і залізничних колій на півострові.

Уже перші результати такої перевірки виявили серйозні факти порушень правил експлуатації залізничного транспорту. Кримська транспортна прокуратура порушила кримінальну справу після виявлення непридатності частини залізничної колії Джанкойської дистанції.

У перебігу прокурорської перевірки також виявлені «гостродефектні рейки та дерев’яні шпали колії на станції Воїнка, які вже не придатні до експлуатації».

За повідомленням прес-служби прокуратури АРК, «реальна загроза для безпеки виникла внаслідок халатності залізничників, відповідальних за якісний стан колій, які своєчасно не провели ремонт вказаної ділянки».

Радіо Свобода