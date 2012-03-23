У Рівному школяр посеред вулиці розлив кілограм ртуті

Працівники міліції та управління МНС у Рівненській області виявили на вулиці Галубина в обласному центрі понад 1 кілограм ртуті.

Як повідомили УНІАН Рівненському міському відділі УМВС України в області, розлиту ртуть було виявлено на доріжці поблизу житлових будинків після того, як правоохоронці одержали відповідний сигнал від жителів цього мікрорайону.

Небезпечну знахідку було відправлено на дослідження в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при УМВС України в області. Потерпілих внаслідок контактів з цією речовиною наразі не виявлено, а працівники МНС визначають ступінь забруднення території.

За словами начальника міського відділу УМВС України в області полковника міліції Петра ЄЗГОРА, встановлено, що ртуть розлив учень дев’ятого класу однієї із рівненських шкіл. Наразі правоохоронці з’ясовують, де школяр узяв цю речовину.

За незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин передбачено штраф від 850 до 1700 гривень або позбавлення волі на строк до трьох років.