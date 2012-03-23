Херсонська прокуратура видала Росії наркодилера.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Херсонської області, на території області в 2011 році було затримано 49-річного громадянина Російської Федерації, який із 2004 року перебував у міжнародному розшуку.

Затриманий звинувачується в скоєнні на території РФ декількох епізодів незаконного збуту канабісу, здійснених за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах – громадянина затримували з кількома кілограмами наркотиків.

В Україні обвинувачений також скоїв злочини, пов`язані з виготовленням і зберіганням канабісу, за що був арештований і відбув покарання у вигляді 6 місяців арешту.

Після цього підозрюваний був узятий під варту прокуратурою Херсонської області й, відповідно до міжнародно-правових норм, було організовано його екстрадицію на територію Російської Федерації й передачу його місцевим правоохоронним органам.