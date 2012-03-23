Завтра в Києві роздадуть премії «Людина року-2011»

Завтра, 24 березня, у палаці «Україна» відбудеться урочиста церемонія вручення премії «Людина року-2011».

Як повідомили УНІАН у прес-службі конкурсу, напередодні церемонії вручення премії шістнадцятої загальнонаціональної програми «Людина року-2011» відбувся прийом на честь номінантів програми. Дипломи та пам'ятні подарунки отримали лауреати програми «Людина року - 2011».

Ними стали: у номінації «Регіональний лідер року»:

Михайло ВИШИВАНЮК - голова Івано-Франківської облдержадміністрації; нагороджений орденами «За заслуги» ІІІ, ІІ і І ступеня.

Олександр ВІЛКУЛ - голова Дніпропетровської облдержадміністрації; нагороджений орденами «За заслуги» III та II ступенів.

Борис КЛІМЧУК - голова Волинської облдержадміністрації, нагороджений орденами «За заслуги» ІІІ, ІІ і І ступеня, орденом князя Ярослава Мудрого IV ст.

У номінації «Міський голова року»:

Олексій БОЯРЧУК - Ялтинський міський голова;

Олександр МАМАЙ - Полтавський міський голова;

Олексій РАДЗІЄВСЬКИЙ - Дрогобицький міський голова, нагороджений Орденом «За Заслуги» III ст.

У номінації «Промисловець року»:

Віталій КАСІНОВ - голова правління ВАТ «Стахановський вагонобудівний завод»;

Муса МАГОМЕДОВ - генеральний директор ПАТ «Запоріжкокс»;

Олександр ЧМИРЕНКО - генеральний директор ПАТ «Центренерго».

У номінації «Підприємець року»:

Ігор ДАЛІЧУК - президент, приватне акціонерне товариство «Слобожанська будівельна кераміка», віце-президент Конфедерації будівельників України;

Юрій КАРПЕНКО - генеральний директор СП «Основа-Солсиф», нагороджений Орденом «За заслуги» III ступеня;

Олексій КУЛАГІН – генеральний директор ТОВ «ОМОКС».

Номінація «Фінансист року»:

Віктор БРАТКÓ - голова правління ПАТ «Банк «Київська Русь»;

Грег КРАСНОВ - генеральний директор Platinum Bank;

Павло МАКАРОВ - голова правління ПАТ «Банк Кредит Дніпро».

Номінація «Лідер страхового ринку року»:

Наталія БЕЗБАХ - генеральний директор СК «Перша»;

Анатолій ЧУБИНСЬКИЙ - генеральний директор ТДВ Страхова компанія «Нафтагазстрах»;

Андрій ШУКАТКО - генеральний директор ПАТ «Українська акціонерна страхова компанія АСКА».

Номінація «Лідер малого та середнього бізнесу року»:

Вадим НЕСТЕРЧУК - директор ТОВ «Оптима-Лізинг» (ТМ «SIXT»);

Світлана ЮЛДАШЕВА - генеральний директор мережі хімчисток «Ун Моменто».

Номінація «Національна торговельна марка року»:

ТМ «Антонов» - президент – генеральний конструктор Державного підприємства «Антонов» - Дмитро КІВА;

ТМ «Садочок» - генеральний директор PepsiCo Україна - Ніл СТАРРОК.

Номінація «Інвестиція року»:

Інвестиційні проекти ТОВ ВКФ «Велта» - генеральний директор - Андрій БРОДСЬКИЙ;

Інвестиційні проекти ПАТ«СКФ Україна» - генеральний директор - Володимир ЦИБУЛЬСЬКИЙ.

Номінація «Аграрій року»:

Анатолій КУЗЬМЕНКО - генеральний директор ТОВ «УкрАгроКом», нагороджений орденами «За заслуги» ІІ та ІІІ ступеня;

Іван МІРОШНІЧЕНКО - генеральний директор ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна», відзначений медаллю «За заслуги»;

Бьорн Дітер Гаральд ШТЕНДЕЛЬ - генеральний директор ТОВ «Вайтерра Україна».

Номінація «Журналіст року в галузі електронних ЗМІ»:

Павло КУЖЕЄВ - редактор, ведучий телевізійних програм;

Світлана ЛЕОНТЬЄВА - ведуча програм «Новини», «Театральні сезони», «Іспит для влади»;

Олена ФРОЛЯК - головний редактор інформаційної служби ICTV, ведуча програми «Факти».

Номінація «Інтернет - Медіа року»:

UBR/Український Бізнес Ресурс - керівник ресурсу, директор з маркетингу Комунікаційної групи ESG - Михайло ІРТЛАЧ;

LB.UA/Суспільно-політичний сайт - шеф-редактор LB.UA - Соня КОШКІНА;

«РБК-Україна»/Інформаційна агенція - генеральний директор - Йосип ПІНТУС.

Номінація «Газета року»:

Тижневик «Деловая столица» - головний редактор – Інна КОВТУН;

Тижневик «Коментарі» - головний редактор - Вадим Денисенко;

Газета «Сегодня» - директор з розвитку – Катерина ЛАПШИНА.

Номінація «Митець року»:

Марина ВРОДА - кінорежисер.

Анатолій КРИВОЛАП - художник – живописець, лауреат премії ім. Тараса Шевченка 2012 року.

Катерина ХАНЮКОВА - солістка балету Національної опери України.

Номінація «Спортсмен року»:

Ольга САЛАДУХА - чемпіонка світу та Європи 2011 року з легкої атлетики;

Вікторія ТЕРЕЩУК - чемпіонка світу 2011 року з сучасного п’ятиборства;

Олександр УСИК - чемпіон світу 2011 року з боксу.

Номінація «Меценат року»:

Ігор ВОЗЯКОВ - директор музею «Дім Ікони», кавалер Ордена святих Кирила та Мефодія;

Петро ПИСАРЧУК - засновник благодійного фонду «Південний», нагороджений орденом «За заслуги» III ст.

Петро ПОРОШЕНКО - засновник Благодійного фонду Петра Порошенка.