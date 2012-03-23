Завтра в Києві роздадуть премії «Людина року-2011»
Петро Порошенко висунутий у номінації «Меценат року»
Завтра, 24 березня, у палаці «Україна» відбудеться урочиста церемонія вручення премії «Людина року-2011».
Як повідомили УНІАН у прес-службі конкурсу, напередодні церемонії вручення премії шістнадцятої загальнонаціональної програми «Людина року-2011» відбувся прийом на честь номінантів програми. Дипломи та пам'ятні подарунки отримали лауреати програми «Людина року - 2011».
Ними стали: у номінації «Регіональний лідер року»:
Михайло ВИШИВАНЮК - голова Івано-Франківської облдержадміністрації; нагороджений орденами «За заслуги» ІІІ, ІІ і І ступеня.
Олександр ВІЛКУЛ - голова Дніпропетровської облдержадміністрації; нагороджений орденами «За заслуги» III та II ступенів.
Борис КЛІМЧУК - голова Волинської облдержадміністрації, нагороджений орденами «За заслуги» ІІІ, ІІ і І ступеня, орденом князя Ярослава Мудрого IV ст.
У номінації «Міський голова року»:
Олексій БОЯРЧУК - Ялтинський міський голова;
Олександр МАМАЙ - Полтавський міський голова;
Олексій РАДЗІЄВСЬКИЙ - Дрогобицький міський голова, нагороджений Орденом «За Заслуги» III ст.
У номінації «Промисловець року»:
Віталій КАСІНОВ - голова правління ВАТ «Стахановський вагонобудівний завод»;
Муса МАГОМЕДОВ - генеральний директор ПАТ «Запоріжкокс»;
Олександр ЧМИРЕНКО - генеральний директор ПАТ «Центренерго».
У номінації «Підприємець року»:
Ігор ДАЛІЧУК - президент, приватне акціонерне товариство «Слобожанська будівельна кераміка», віце-президент Конфедерації будівельників України;
Юрій КАРПЕНКО - генеральний директор СП «Основа-Солсиф», нагороджений Орденом «За заслуги» III ступеня;
Олексій КУЛАГІН – генеральний директор ТОВ «ОМОКС».
Номінація «Фінансист року»:
Віктор БРАТКÓ - голова правління ПАТ «Банк «Київська Русь»;
Грег КРАСНОВ - генеральний директор Platinum Bank;
Павло МАКАРОВ - голова правління ПАТ «Банк Кредит Дніпро».
Номінація «Лідер страхового ринку року»:
Наталія БЕЗБАХ - генеральний директор СК «Перша»;
Анатолій ЧУБИНСЬКИЙ - генеральний директор ТДВ Страхова компанія «Нафтагазстрах»;
Андрій ШУКАТКО - генеральний директор ПАТ «Українська акціонерна страхова компанія АСКА».
Номінація «Лідер малого та середнього бізнесу року»:
Вадим НЕСТЕРЧУК - директор ТОВ «Оптима-Лізинг» (ТМ «SIXT»);
Світлана ЮЛДАШЕВА - генеральний директор мережі хімчисток «Ун Моменто».
Номінація «Національна торговельна марка року»:
ТМ «Антонов» - президент – генеральний конструктор Державного підприємства «Антонов» - Дмитро КІВА;
ТМ «Садочок» - генеральний директор PepsiCo Україна - Ніл СТАРРОК.
Номінація «Інвестиція року»:
Інвестиційні проекти ТОВ ВКФ «Велта» - генеральний директор - Андрій БРОДСЬКИЙ;
Інвестиційні проекти ПАТ«СКФ Україна» - генеральний директор - Володимир ЦИБУЛЬСЬКИЙ.
Номінація «Аграрій року»:
Анатолій КУЗЬМЕНКО - генеральний директор ТОВ «УкрАгроКом», нагороджений орденами «За заслуги» ІІ та ІІІ ступеня;
Іван МІРОШНІЧЕНКО - генеральний директор ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна», відзначений медаллю «За заслуги»;
Бьорн Дітер Гаральд ШТЕНДЕЛЬ - генеральний директор ТОВ «Вайтерра Україна».
Номінація «Журналіст року в галузі електронних ЗМІ»:
Павло КУЖЕЄВ - редактор, ведучий телевізійних програм;
Світлана ЛЕОНТЬЄВА - ведуча програм «Новини», «Театральні сезони», «Іспит для влади»;
Олена ФРОЛЯК - головний редактор інформаційної служби ICTV, ведуча програми «Факти».
Номінація «Інтернет - Медіа року»:
UBR/Український Бізнес Ресурс - керівник ресурсу, директор з маркетингу Комунікаційної групи ESG - Михайло ІРТЛАЧ;
LB.UA/Суспільно-політичний сайт - шеф-редактор LB.UA - Соня КОШКІНА;
«РБК-Україна»/Інформаційна агенція - генеральний директор - Йосип ПІНТУС.
Номінація «Газета року»:
Тижневик «Деловая столица» - головний редактор – Інна КОВТУН;
Тижневик «Коментарі» - головний редактор - Вадим Денисенко;
Газета «Сегодня» - директор з розвитку – Катерина ЛАПШИНА.
Номінація «Митець року»:
Марина ВРОДА - кінорежисер.
Анатолій КРИВОЛАП - художник – живописець, лауреат премії ім. Тараса Шевченка 2012 року.
Катерина ХАНЮКОВА - солістка балету Національної опери України.
Номінація «Спортсмен року»:
Ольга САЛАДУХА - чемпіонка світу та Європи 2011 року з легкої атлетики;
Вікторія ТЕРЕЩУК - чемпіонка світу 2011 року з сучасного п’ятиборства;
Олександр УСИК - чемпіон світу 2011 року з боксу.
Номінація «Меценат року»:
Ігор ВОЗЯКОВ - директор музею «Дім Ікони», кавалер Ордена святих Кирила та Мефодія;
Петро ПИСАРЧУК - засновник благодійного фонду «Південний», нагороджений орденом «За заслуги» III ст.
Петро ПОРОШЕНКО - засновник Благодійного фонду Петра Порошенка.