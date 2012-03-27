У Києві 60 родин можуть опинитись на вулиці через будівництво супермаркета

Мешканці житлового будинку по вул. Бойченка, 5, у Києві просять генерального прокурора України Віктора Пшонку і Президента України Віктора Януковича втрутитися в ситуацію з руйнуванням будинку в результаті ремонту приміщення на першому поверсі і к підвалі для розміщення магазину одного з національної продуктової мережі дискаунтерів.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив представник ініціативної групи мешканців будинку по вул. Бойченка, 5, у Києві Володимир Іванов.

«Ми хочемо звернутися до цих двох наших керівників країни, ми хочемо висловити своє обурення тим, що відбувається просто беззаконня в нашій країні... Ми обстоюватимемо просто фізичним способом наші будинки і наші інтереси, якщо не втрутиться Президент України і не розбереться у цьому питанні генеральний прокурор Пшонка», - сказав він.

В. Іванов уточнив, що звернення до даних посадових осіб буде передано найближчим часом.

За словами голови ініціативної групи мешканців будинку по вул. Бойченка, 5, Оксани Лукашевич, ремонт приміщення на першому поверсі і у підвалі будинку під розміщення магазина однієї національної продуктової мережі дискаунтерів розпочався 10 січня цього року.

«Це роботи з руйнування будинку. Три величезні дірки у несучій стіні будинку розміром 2х2 кв. м... Зроблено сходи у підвал, там прорубано отвір для дверей. Планувалося, що це буде під'їзд для розвантаження продуктових машин. Це у дворі удома, поряд з парадним, під нашими вікнами. Планувалося ще у торцевій стіні будинку зробити проріз для того, щоб ще один під'їзд організувати для розвантаження продуктових машин. Почали зносити нашу зелену зону біля будинку для того, щоб організувати там стоянку і розвантаження хур. Якщо говорити про те, що магазин працює до 22 годин, то можна собі уявити, що наше спокійне життя закінчиться з введенням цього магазина», - уточнила вона.

О.Лукашевич додала, що «хрущовка», в якій проживають 60 сімей, перебуває в аварійному стані.

Голова ініціативної групи повідомила, що з 27 січня мешканці будинку «живим ланцюгом» перешкоджають руйнуванню будинку.

За її словами, 14 лютого п.р. мешканці направили звернення до адміністрації міста і Дніпровського району, прокуратури Києва і Дніпровського району, до Державного архітектурно-будівельного контролю, управління впорядкування, управління житлового господарства, ЖЕК, проте одержали «нейтральні» відповіді.

О.Лукашевич додала, що жодного разу не бути надано дозвільних документів на проведення ремонту і перепланування приміщення.

В.Іванов також додав, що будівельна організація проводить реконструкцію приміщення за допомогою некваліфікованих фахівців.

Представник ініціативної групи мешканців будинку по вул. Бойченка, 5, Наталія Маріловцева повідомила, що, за даними БТІ, всі нежилі приміщення в будинку, за винятком незначної частини, перебувають на балансі ЖЕКу, а «адекватної реакції від ЖЕКу немає».

У свою чергу юридичний технолог, магістр права Ігор Кизіма повідомив, що мешканці звернулися за захистом своїх прав до суду. Засідання призначено на 2 квітня в Дніпровському районному суді Києва.

При цьому Н.Маріловцева відзначила, що вимоги мешканців полягають в тому, «щоб вони відновили ті руйнування, які вже зроблені. І щоб вони пішли з цієї території, тому що ми розуміємо, за попередніми їх проектами, що існування з ними на одній території практично неможливе».

На думку мешканців будинку, виходом з ситуації, що склалася, могло б стати створення у їх будинку об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Проте, як відзначив І.Кизіма, мешканці зіткнулися з певними проблемами: у будинку перший капітальний ремонт має зробити держава, а коштів на ці цілі у місцевому бюджеті виділяється недостатньо, там проживає багато пільгових категорій громадян, а питання дотацій не вирішено.

«І найголовніше: роздайте людям їх спільну власність, вони її здадуть в оренду на прийнятних для себе умовах, і одержуватимуть кошти, за які вони зможуть зробити ту саму роботу, щоб не просити гроші з державного і місцевого бюджетів», - додав юридичний технолог.