Весь Очаків на двомісячному карантині через кота

В Очакові Миколаївської області оголошено карантин строком на 2 місяці у зв'язку з тим, що людину було покусано скаженим бездомним котом.

Про це УНІАН повідомили у Територіальному управлінні Міністерства надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

За їхніми даними, відповідне рішення про введення карантинних обмежень прийняла 27 березня протиепізоотична комісія при очаківській районній державній адміністрації.

Як відзначили в Управлінні МНС, 20 березня в Очакові бездомний кіт укусив лікаря ветеринарної медицини. Через три дні фахівці Миколаївської регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини зробили висновок, що кіт був хворий на сказ.