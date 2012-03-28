Весь Очаків на двомісячному карантині через кота
18:27, 28 березня 2012Суспільство
3917 0
Запобіжний захід застосували у зв'язку з тим, що людину було покусано скаженим бездомним котом
В Очакові Миколаївської області оголошено карантин строком на 2 місяці у зв'язку з тим, що людину було покусано скаженим бездомним котом.
Про це УНІАН повідомили у Територіальному управлінні Міністерства надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.
За їхніми даними, відповідне рішення про введення карантинних обмежень прийняла 27 березня протиепізоотична комісія при очаківській районній державній адміністрації.
Як відзначили в Управлінні МНС, 20 березня в Очакові бездомний кіт укусив лікаря ветеринарної медицини. Через три дні фахівці Миколаївської регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини зробили висновок, що кіт був хворий на сказ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter