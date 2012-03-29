Країни світу вийдуть на марш проти вбивств українських собак

Ініціаторами маршу виступили громадяни Німеччини, «Всеукраїнський Рух Захисту Тварин «За Життя», а також Facebook-рух «Земляни», повідомляє Фокус.ua

31 березня активісти і небайдужі громадяни вийдуть на вулиці Німеччини, Італії, Австрії, Угорщини, Нідерландів, Хорватії, Греції, Чехії, Франції, Іспанії, Швейцарії, Польщі, Росії, Білорусі, Казахстану і України, щоб зупинити вбивства бездомних собак і котів, які здійснюються місцевими комунальними службами в Україні під приводом «зачищення території» напередодні Євро-2012.

У Києві марш розпочнеться об 11.00 у парку Шевченка і пройде за маршрутом: парк Шевченка – бульвар Шевченка – Хрещатик – Майдан Незалежності.

Активісти висунули ряд вимог до виконавчої і законодавчої влади, а також до голів українських міст і міських рад. Серед них, зокрема, такі:

1) Видати указ про введення мораторію на фізичне знищення бездомних тварин комунальними службами до прийняття нового законодавства, що виключить убивство.

2) Зобов`язати правоохоронні органи розслідувати випадки отруєнь і відстрілу бездомних тварин (факти додаються).

3) Зобов`язати правоохоронні органи розслідувати діяльність так званих «догхантерів», які координують свої дії на сайті vreditelyam.net і заблокувати доступ до цього злочинного ресурсу на території України.

4) Ініціювати перевірку КРУ і прокуратурою діяльності комунальних служб, яким доручено виконання функції контролю за чисельністю бездомних тварин, включаючи витрачання ними бюджетних коштів.

5) Імплементувати в Україні європейський досвід вирішення проблеми бездомних тварин шляхом стерилізації та утримання в притулках.

6) Негайно ратифікувати Європейську конвенцію захисту домашніх тварин.

7) Підтримати законопроект про внесення змін до Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», який реально унеможливить убивства бездомних тварин.

8) Негайно усунути комунальні служби, які заплямували себе багатотисячними вбивствами бездомних тварин, від будь-якої діяльності з бездомними тваринами. Передати цю функцію підприємствам громадських організацій зоозахисного спрямування за фінансової підтримки держави і органів місцевого самоврядування.