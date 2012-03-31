Мати Оскани Макар на похоронах не зронила ані слова

Як передає «Сегодня», на старому кладовищі вже давно нікого не ховають, проте для Оксани зробили виняток, дівчина упокоїлася на центральній алеї біля пам'ятника героям Великої Вітчизняної війни.

Похорони пройшли спокійно, мати Оксани Тетяна Суровицька не зронила ані слова. За словами очевидців, вона всю ніч проридала над труною дочки, їй надавали медичну допомогу.

На похорони Оксани приїхав її вітчим Олексій Суровицький. Незважаючи на те, що чоловік перебуває у СІЗО за підозрою у викраденні автомобіля, для нього зробили виняток і дозволили попрощатися з дочкою. Олексій Суровицький перебуває під конвоєм.

Як повідомлялося, в Миколаєві троє молодих хлопців зґвалтували і намагалися спалити живцем 19-річну Оксану Макар. За її життя в Донецьку боролися кращі фахівці. Оксана померла вранці 29 березня.