У Яготині від отруєння чадним газом загинула вся сім’я

Серед п`яти загиблих - двоє дітей 2005 та 2010 років народження

Як повідомляє прес-служба МНС України, о 3 год. 50 хв. 2 квітня у м. Яготин, по вул. Достоєвського, у приватному житловому будинку виявлено 5 загиблих осіб (сім’я), з них двоє дітей 2005 та 2010 р.н. Попередня причина загибелі - отруєння чадним газом через несправність газової колонки. За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування. На місці події працює оперативна група Головного територіального управління МНС у Київській області.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter