На Тернопільщині УПЦ КП та УГКЦ моляться разом

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Тернопільсько-Зборівської митрополії УКГЦ, участь у хресній ході взяли представники духовенства, влади та місцеві жителі.

У зверненні до присутніх архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк, зазначив, що спільні молебні є дуже важливими на шляху до єдності між християнами.

«Сьогодні ми, поділені християни, противимось Божій ласці. Дуже часто, звертаючи увагу на речі менш істотні, чинимо їх предметом суперечок. Коли б ми цілковито і без упереджень прийняли іншу особу, коли б на першому місці справді був Христос, тоді б знайшли ми спрагнену єдність», – наголосив В.Семенюк.

Спільна хресна хода – не перше спільне зібрання громад УПЦ КП та УГКЦ на Тернопільщині. Наприкінці березня спільне богослужіння відбулося в селі Шили Збаразького району, куди із Зарваниці привезли мощі св. Івана Хрестителя.

Тоді декан Збаразький УГКЦ о. Олег Григорець зауважив, що спільна молитва перед мощами святого стала свідченням прагнення жити в любові та знаком братерства і єдності у Христі представників обох конфесій, що моляться почергово в одному храмі.