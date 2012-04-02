На Львівщині загорілась шахта, у якій працював 201 робітник

Як повідомляє прес-служба МНС України, 30 березня о 01:47 в с. Глухів Сокальського району Львівської області виникла пожежа на шахті "Степова" Державного підприємства "Львіввугілля".

На момент займання у шахті перебувала 201 особа, з них 12 – на аварійній ділянці.

О 03:00 12 шахтарів були виведені на поверхню. Під час гасіння пожежі двоє гірників були травмовані, їх з опіками середньої тяжкості доправили до Червоноградської міської лікарні.

Робота шахти призупинена.