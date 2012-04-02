Завтра в Україні - від 7° морозу до 18° тепла

3 квітня в Україні, за прогнозами синоптиків, очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише на півночі Лівобережжя вночі пройде невеликий мокрий сніг.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер протягом доби переважатиме південно-західний, 7-12 м/с, на сході та півдні окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 8-13° тепла, на Закарпатті, Прикарпатті та у південній частині подекуди 14-18° тепла; в Карпатах вночі 2-7° морозу, вдень 3-8° тепла.

У Києві та області опадів не очікується. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 8-13° тепла. По м. Києву температура вночі близько 0°, вдень 10-12° тепла.