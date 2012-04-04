МЗС лишився без ділянки на Пейзажці

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов на відкритті засідання президії Громадської ради Києва.

О.Попов підкреслив, що це гарний приклад, який є результатом ефективної роботи громадськості та міської влади щодо захисту інтересів киян.

«Я думаю, ми будемо ще причетні до розвитку цієї території як заповідної зони. Завтра Київрада буде розглядати проект рішення, який ми підготували, щодо надання заповідного статусу вказаній території», - сказав О.Попов, звертаючись до членів президії Громадської ради.

Як повідомляв УНІАН, 13 березня Вищий адміністративний суд України скасував рішення Апеляційного адмінсуду про заборону будівництва на Пейзажній алеї.

Таким чином, на місці скверу і дитячого майданчику на Пейзажній алеї було дозволено будівництво багатоповерхового будинку на замовлення МЗС.

Територія Пейзажної алеї входить у буферну зону об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – Софії Київської.