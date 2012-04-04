У центрі Одеси виникла небезпека вибуху газу

У центрі Одеси – з кварталу навколо будинку №95 по вулиці Базарній – сьогодні терміново евакуйовані мешканці 80 квартир цього і сусідніх будинків у зв'язку з виявленим витоком природного газу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління МНС України в Одеській області.

За словами керівника прес-служби Сергія Дідковського, «зараз на місці події працює аварійна бригада «Одесагазу», котра уточнює місце витоку газу з трубопроводу, щоб запобігти можливості вибуху і гарантувати безпеку мешканців, що проживають у будинках на перехресті вулиць Базарної і Тираспольської».

Міський квартал оточений працівниками МНС, утім будинки в цьому районі поки що не відключали від газопостачання.

З’ясовуються причини та обставини події.