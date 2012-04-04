Shell припускає, що Україна до 2030 року зможе відмовитися від імпорту газу

За розрахунками компанії Shell, Україна до 2030 року зможе повністю відмовитися від імпорту природного газу.

Про це міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Твіттер.

«Мав зустріч у Shell. Цей енергогігант вже цього року планує почати експериментальне буріння на родовищі нетрадиційного газу в Харківській області... За розрахунками Shell, до 2030 року Україна може повністю відмовитися від імпорту газу», - написав К.Грищенко.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2011 році збільшила обсяги імпорту природного газу на 49,5%, порівняно з 2010 роком, до 14,5 млрд дол.

НАК «Нафтогаз України» в 2012 р. планує скоротити обсяги закупівлі російського газу з передбачених контрактом 52 млрд кубометрів до 27 млрд кубометрів.

Компанія Shell у 2012 році планує приступити до буріння свердловини «Біляївська-400» на Павлівсько-Світловській ліцензійній ділянці надр у Харківській області.

Довідка УНІАН. Компанія Shell – один зі світових лідерів у енергетичній та нафтохімічній галузі. Сьогодні компанія працює в більш ніж 90 країнах світу, загальна кількість співробітників перевищує 100 тис осіб.