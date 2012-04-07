На Вербну неділю дощитиме

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, місцями також очікуються грози, в західних областях дощ з мокрим снігом; вночі у прикарпатських, вдень у північних, центральних та Одеській областях місцями сильні опади.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, в західних та південних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура в західній частині вночі 0-5° тепла, вдень 3-8° тепла (в Карпатах протягом доби 0-5° морозу); на решті території вночі 3-8° тепла, на сході до 10°, вдень 14-19°, в Криму до 21°, у північних областях 10-15°.

У Києві та Київській області завтра хмарно з проясненнями. Вночі в окремих районах області невеликий дощ; вдень дощ, місцями сильний дощ, гроза. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°.

У Києві вночі без опадів, вдень дощ. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 11-13°.