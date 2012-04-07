Тернопільському меру висадили «райську» алею

Як передає кореспондент УНІАН, участь в посадці дерев взяли міський голова Сергій Надал, його заступники, керівники структурних підрозділів міської ради.

«Вибрали саме райські яблуні, оскільки їх у Тернополі небагато. До того ж, ці дерева цвітуть надзвичайно красивим рожевим цвітом, тому навесні це буде незабутнє видовище», – сказав С.Надал.

Всього працівники міської ради посадили 100 дерев, довжина алеї становить орієнтовно 150 метрів. Саджанці придбали місцеві підприємці і подарували для посадки.

Висаджені дерева назвали «Алеєю міського голови».

Аби дерева не покрали або не поламали вандали, поруч на одному зі стовпів встановили камеру спостереження.

«Окрім цього, тут регулярно патрулюватимуть правоохоронці», – зауважив С.Надал.

Тим часом депутати міської ради, як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі мерії, свою алею висадили у парку «Топільче».

Вздовж річки Серет вони посадили 100 лип. Придбав їх один із депутатів.