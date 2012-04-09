Резерв розвитку металургії - розширення внутрішнього ринку

Таку думку в інтерв`ю УНІАН висловив народний депутат України, голова підкомітету з питань підприємництва Комітету ВР з питань промислової і регуляторної політики Михайло Чечетов, коментуючи проблеми українського гірничо-металургійного комплексу з реалізацією своєї продукції на зовнішніх ринках.

На думку М.Чечетова, завдяки величезній ємності внутрішньоукраїнського ринку металу, наші металургійні підприємства мають реальні шанси компенсувати коливання попиту на зовнішніх ринках. «От і зараз ми намагаємося розкрутити маховик будівництва житла, як це було зроблено під час будівництва інфраструктурних проектів під Євро-2012. Зараз триває будівництво мостів, доріг, комунікацій, і після завершення Євро-2012 реалізація таких проектів не зупиниться. Підготовку до Євро слід розглядати як механізм, який дав нам змогу запустити процес оновлення української інфраструктури, — важко зрушити машину з місця, але коли вона вже почала рухатися, штовхати її набагато легше. Я думаю, що та інерція розширення внутрішнього ринку металу, яку ми маємо сьогодні завдяки Євро-2012, збережеться й надалі. Можливо, ми не зможемо повністю компенсувати втрати металургів на зовнішніх ринках, але бодай частково їх перекроїмо і не дамо українській металургії зірватися в штопор, який ми спостерігали наприкінці 2008, — початку 2009 року», - зазначив народний депутат.

Він також не виключив, що для збереження завантаження підприємств українського ГМК можна задіювати механізм держзамовлення. «Звичайно, тут слід дуже уважно прорахувати економіку і вибудувати ланцюжок від виробника до споживача. Якщо вже приймати рішення про закупівлю продукції підприємств ГМК, то для початку потрібного розуміти, під які проекти це робиться», - сказав народний депутат і додав: «Держзамовлення може стати одним з інструментів в арсеналі заходів з підтримки українських металургів. Їм також можна допомагати через зниження оподаткування, через компенсацію ставок на кредити. Держава має вміло варіювати всі механізми підтримки».

Як повідомляв УНІАН, у січні 2012 р. Україна скоротила експорт чорних металів порівняно з аналогічним періодом минулого року на 2% - до 2,36 млн. тонн. Про це 14 березня в Дніпропетровську на балансовій нараді представників підприємств гірничо-металургійного комплексу повідомив начальник відділу розвитку гірничо-металургійного комплексу і хімічної промисловості Міністерства економічного розвитку і торгівлі Юрій Деркач.

За його даними, за вказаний період також знизився експорт труб з України на 4,8% - до 158,3 тис. тонн.