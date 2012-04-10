Суд скасував наказ Кулиняка про звільнення гендиректора «Софії Київської»

Київський окружний адміністративний суд скасував наказ міністра культури Михайла Кулиняка про звільнення Нелі Куковальської з посади генерального директора Національного заповідника "Софія Київська", відновивши її на посаді.

Як пише газета «КоммерсантЪ-Украина»,про це вчора виданню повідомила сама Н.Куковальська. "Суд розглянув усі звинувачення, які були пред`явлені мені Міністерством культури, і визнав їх безпідставними", – сказала вона.

Газета нагадує, що Н.Куковальську було звільнено з посади гендиректора заповідника "Софія Київська" 24 січня. 1 березня наглядова рада заповідника пояснила, що це рішення було ухвалено внаслідок нецільового витрачання 1,6 млн грн, виділених на археологічні розкопки на території заповідника, а також розкриття саркофага Ярослава Мудрого й реставрації мозаїк Михайлівського монастиря без узгодження з Міністерством культури.

За словами Н.Куковальської, вона має намір повернутися до роботи після завершення курсу лікування. "Зараз я хворію, але сподіваюся, що незабаром я почну працювати на колишній посаді", – повідомила Н.Куковальська.

Вчора міністр культури М.Кулиняк заявив, що йому нічого не відомо про рішення Київського окружного адмінсуду. "Ніяких документів про відновлення пані Куковальської на посаді гендиректора "Софії Київської" міністерство ще не отримувало", - сказав він.

Видання нагадує, що окрім Н.Куковальської 20 січня М.Кулиняк звільнив директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Марину Громову, 25 січня було звільнено генерального директора Національного музею Тараса Шевченка Наталію Клименко, а 27 січня знято з посади директора музею народної архітектури та побуту "Пирогове" Павла Федака. Також 5 квітня М.Кулиняк підписав розпорядження про звільнення генерального директора Національного художнього музею Анатолія Мельника.

А.Мельник уже повідомив про намір оскаржувати своє звільнення в судовому порядку.

Цьому прикладу мають намір послідувати й деякі інші звільнені директори музеїв. Так, колишній гендиректор Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" М.Громова вчора повідомила "Коммерсанту", що має намір звернутися до суду. "У мене немає іншого виходу, окрім як подавати до суду. Коли мене звільняли, то міністр культури пообіцяв мені, що без роботи я не залишуся, мовляв, ми цінуємо фахівців, але тепер я бачу, що це були просто слова. Ймовірно, після Великодня я все ж таки подам позов", – сказала М.Громова.